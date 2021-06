Il pronto soccorso di Ariano, baluardo della sanità nelle aree interne Una grande forza umana, fatta di uomini e donne animata da forte senso del dovere e professionalità

Hanno sfidato il nemico, proteggendosi a vicenda pur di non contagiarsi, hanno vissuto dolori e gioie lavorando sodo e in silenzio, senza mai arrendersi, lontano dai riflettori. Sono gli eroi del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Quelli che non dicono mai no. Medici, infermieri e Oss da oltre due anni in prima linea nella lotta al Covid-19 e non solo.

Una grande forza umana, fatta di uomini e donne animata da grande senso del dovere, professionalità e spirito di sacrificio alle prese ogni giorno con svariate emergenze. Una mole di lavoro incredibile che chi opera all’interno può testimoniare, fino a compiere a volte veri e propri miracoli. E lo si fa esclusivamente a salvaguardia della sanità nelle aree interne e della persona umana.

Una struttura che accoglie pazienti politraumatizzati provenienti spesso dall'A16 Napoli- Canosa e persone che necessitano di soccorso anche dai comuni limitrofi della vicina Puglia. Un vero e proprio baluardo nelle aree interne.

Sul campo senza mai fermarsi, neppure nei momenti più difficili e tristi, quando ancora non si comprendeva la gravità di una sciagura simile. Ma alla fine ha vinto la forza di volontà e di squadra. E a dimostrarlo sono i numeri. Potevano facilmente ammalarsi tutti a contatto giorno e notte con un virus subdolo e vigliacco, ma così non è stato, le attenzioni meticolose hanno prevalso su tutto. E non è mancata la solidarietà attraverso gesti concreti e donazioni dall'esterno. A vincere è stata la forza di squadra.

Una squadra di persone volenterose con al timone un condottiero dalle grandi doti umane Silvio D'Agostino, da sempre instancabile, premuroso e cordiale con tutti che in questi giorni sta affrontando le prime avvisaglie dell'emergenza estiva quando a causa del gran caldo aumentano sensibilmente gli ingressi in pronto soccorso. Permanenze che vengono gestite con grande accortezza e calore umano.

Un fiore all'occhiello della struttura ospedaliera di via Maddalena e un biglietto da visita, ben strutturato, tra i più efficienti in Campania e che ci auguriamo possa funzionare sempre al meglio, grazie all'esempio di questi eroi.