Pronto soccorso Landolfi, Conte: "Intervenga lo Stato" Il deputato di LeU: "I provvedimenti della Regione hanno determinato solo caos"

Un intervento del Governo per riattivare il Pronto soccorso all’ospedale Landolfi di Solofra. Lo chiede, con una interrogazione, il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte.

“I provvedimenti improvvisati e contraddittori con cui è stata gestita dalla Regione l’emergenza della pandemia - dice il parlamentare - hanno determinato situazioni di caos, come nel caso dell’ospedale Landolfi di Solofra, che si è visto privato del polo di Pronto soccorso e di funzioni assistenziali essenziali, con gravi conseguenze sia sulla struttura ospedaliera sia sulla medicina territoriale sia sui presidi dell’emergenza pandemica, che purtroppo non è ancora terminata. È la conferma della necessità di un intervento diretto dello Stato, che garantisca il giusto equilibrio tra esigenze ordinarie e straordinarie. La sanità deve avere coerenza organizzativa e funzionale e deve garantirla lo Stato, anche sostituendosi alla Regione se necessario, come appare evidente nel caso dell’ospedale Landolfi”.