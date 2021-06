L'irpina Serena Visconti trionfa all'Italian fashion talent awards la giovane montellese si classifica prima con la sua collezione light intersections

Si è concluso a Salerno, nella suggestiva cornice del porto pensato da Zaha Hadid, l’edizione 2021 dell’Italian Fashion Talent Awards.

Il primo classificato è Serena Visconti, giovane talento di Montella.

La sua collezione, Light intersections, incontra la multifunzionalità e la trasformabilità dei capi, ispirandosi al modello di pensiero il rasoio di Occam "nella vita pratica si rade tutto il superfluo e si tende a semplificare".

“La mia idea è che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è il meno” sostiene Serena Visconti, che nonostante l’euforia della vittoria vuole ricordare quanti l’hanno sostenuta nel suo percorso formativo.

“Condivido questo successo con chi ha sempre creduto in me: la mia famiglia, i miei amici, i miei docenti, l’Accademia della Moda.

Un grazie ai membri dell’organizzazione IFTAWARDS, ai direttori artistici, alla giuria e a quanti hanno contribuito a questo risultato. Un ringraziamento speciale, tuttavia, va alla mia docente di Storia del Costume, professoressa Nunzia Garoffolo, che ha creduto nelle mie capacitá sin dall'inizio, che mi ha supportato sempre e non mi ha fatto mai mancare i suoi preziosi insegnamenti: senza di lei questo traguardo sarebbe rimasto un sogno”

Ora per Serena Visconti si apre il mondo della moda.

Potrà collaborare con prestigiosi imprenditori del settore in modo da tenere alto il nome dell’Irpinia, da sempre sinonimo di bellezza.

L’esperienza di Serena Visconti testimonia ancora una volta la qualità dei giovani irpini, che con determinazione e talento non si arrendono dinanzi alle difficoltà.

Con Serena vince l’Irpinia che non molla.