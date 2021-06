Giovedì open day Pfizer in Irpinia:sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione Anche i non iscritti alla piattaforma potranno essere vaccinati

Si terrà giovedì primo luglio l’Open Day Pfizer ad accesso libero promosso dall’Asl di Avellino nell’ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid 19.

I Centri Vaccinali di Avellino - Paladelmauro, Altavilla Irpina, Cervinara, Grottaminarda, Monteforte Irpino, Montoro e Solofra saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, consentendo l’accesso libero fino ad esaurimento dell’orario. I cittadini, residenti in provincia di Avellino dai 12 ai 59 anni, potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione anche se non iscritti sulla Piattaforma regionale Soresa.

“L’obiettivo è intercettare la fascia di età dove registriamo un minor numero di adesioni alla Campagna Vaccinale, quella dai 12 ai 59 anni. Per questa ragione abbiamo aperto anche a chi non è iscritto in Piattaforma - afferma il Direttore Generale dell’Asl di Avellino - la vaccinazione è l’unica arma che abbiamo contro il Covid: è importante che tutti si vaccinino per proteggere se stessi e i propri cari”.