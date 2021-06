Festa: "No al biodigestore, l'assenza alla riunione Ato non casuale" Il comune capoluogo conferma la contrarietà al progetto di Chianche

Il Comune di Avellino esce allo scoperto sul biodigestore di Chianche e dice no all'impianto tra i vitigni del Greco di Tufo.

A ribadirlo, dopo l'assenza del consigliere Giacobbe al consiglio d'ambito dell'Ato rifiuti sabato scorso, il sindaco festa nella consueta diretta facebook.

"La nostra assenza non è stata casuale, diciamo no all'impianto di compostaggio, noi siamo coerenti e spero che lo siano anche gli altri, e che non si pieghino alle volontà del solito casato salernitano"

E anche gli ambientalisti continuano ad opporsi fermamente: "C'è una bocciatura del Tar e come se non bastasse la viabilità di quel progetto è inadeguata e il finanziamento incongruente".

Intanto Festa ieri sera ha annunciato anche un altra novità: via libera allo statuto della Fondazione dei luoghi della cultura.

L’amministrazione ha approvato l’ossatura del nuovo soggetto giuridico che gestirà le strutture a vocazione culturale della città. Per il momento si parte dal teatro Gesualdo e dall'ex Eliseo.