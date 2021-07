File e attesa all'Open Day. Morgante: "Nessun caso di variante Delta" La manager Asl ha fatto il punto sulle vaccinazioni al Palazzetto dello Sport

Corsa al vaccino libero nell'Open day Pfizer al Palazzetto dello sport di Avellino. File e tempi di attesa lunghi ai varchi, non sono mancati disagi per i cittadini costretti a trovar riparo sotto la frescura degli alberi nel piazzale esterno.

L'ennesimo Open day è stato organizzato con l'obiettivo di intercettare la fascia di età dove si registra un minor numero di adesioni, quella dai 12 ai 59 anni, ancor restii a sottoporsi al siero. Gli avellinesi in coda si dividono tra chi lamenta di dover aspettare troppo e punta il dito contro una cattiva organizzazione dell'Asl e chi invece pensa che ne valga la pena.

La manager Asl Maria Morgante si è recata sul posto e ha commentato così i ritardi: “Era preventivabile che tra non prenotati e i richiami ordinari ci fosse da aspettare un po' di più del solito. Naturalmente può esserci qualche imprevisto ma stiamo cercando di darci un'organizzazione interna per garantire al meglio il servizio".

Intanto sembra essersi finalmente sbloccato l'iter per le vaccinazioni nelle 108 farmacie della provincia di Avellino. "La settimana prossima il vaccino sarà consegnato nelle farmacie e sarà disponibile per i cittadini che vorranno vaccinarsi con Johnson&Johnson".

Il direttore generale ha anche riservato un passaggio sulla variante Delta in Irpinia "Al momento non abbiamo casi nella nostra provincia. Ma, proprio perché esiste questa benedetta variante, l'obiettivo è quello di accelerare con le somministrazioni della seconda dose. Ecco perché abbiamo rispettato le date previste per Pfizer e Moderna, mentre AstraZeneca è stata anticipata a 72 giorni".

L'obiettivo dell'Asl è sempre quello di convincere gli indecisi entro agosto e per questo da settimana prossima partiranno dei camper per vaccinare in diversi comuni.