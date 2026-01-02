Avellino Basket: Onnembo e coach Giannattasio al Trofeo Fabbri

L'Unicusano Avellino Basket apre il 2026 con un traguardo raggiunto dagli atleti e da un componente dello staff del settore giovanile. Nel progetto Academy Italia della FIP, tra i convocati della rappresentativa Campania classe 2012, pronta per il Trofeo Fabbri, in programma a Rimini da domani al 6 gennaio, c'è Matteo Onnembo con Ettore Tomasetta riserva a casa, mentre Marco Giannattasio sarà l'assistente di coach Enrico Cirillo.
Il comunicato del club
"L'Unicusano Avellino Basket è lieta di comunicare un altro importante risultato per il settore giovanile della formazione biancoverde. Nell'ambito del progetto Academy Italia portato avanti dalla FIP, la rappresentativa campana dell'annata 2012 parteciperà al Trofeo Fabbri in programma a Rimini dal 3 al 6 gennaio. Tra i convocati c'è Matteo Onnembo, riserva a casa Ettore Tomasetta, mentre lo staff tecnico vedrà la presenza di Marco Giannattasio. Il tecnico biancoverde andrà a ricoprire il ruolo di assistente di coach Enrico Cirillo. Ai due tesserati biancoverdi vanno i complimenti da parte di tutta l'organizzazione dell'Avellino Basket".