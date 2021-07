Premio Totalife, prestigioso riconoscimento per l'Istituto Colombo-Solimena Menzione speciale per Noemi Dalia

Altro prestigioso riconoscimento per l’IC Colombo Solimena di Avellino in un anno ricco di soddisfazioni. Noemi Dalia, un’alunna della classe 3F Apple della scuola secondaria di I grado “Solimena”, ha ricevuto una menzione speciale per il suo elaborato al Premio “TotaLife Onlus . “LA SCUOLA ED IL NOSTRO FUTURO”, la tematica scelta dall’Associazione per la VI^ edizione del premio, in collaborazione con la Luiss di Roma e con la consulenza della “Società Filosofica Italiana”, sezione di Avellino, per la stesura di un elaborato da parte di alunni meritevoli segnalati dalle scuole secondarie di I grado della provincia di Avellino.

L’ iniziativa è finalizzata a stimolare alla pratica della scrittura in lingua Italiana, dando la possibilità a ciascun candidato di evidenziare abilità cognitive e pensiero critico, competenze trasversali, originalità creativa nell’analisi dei problemi e capacità di indicare soluzioni concrete.

Grande soddisfazione del dirigente scolastico Mary Morrison che tiene a sottolineare l’importanza della partecipazione degli alunni dell’Istituto ad esperienze tese a misurare competenze e capacità in sinergia con la cittadinanza attiva come da finalità dell’Associazione promotrice. Compiacimento da parte dei docenti dell’alunna, in particolare della docente di Lettere, la prof.ssa Angela Giliberti, che ha permesso la partecipazione dell'alunna al concorso segnalandone le doti di spirito critico e spiccata sensibilità.

La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 6 luglio 2021.