Moscati, ricoverati 7 pazienti Covid: tutti in terapia intensiva Oggi si contano 4 positivi

Al netto degli open day che si susseguono le somministrazioni giornaliere dei vaccini continuano a procedere a rilento. Per fortuna i numeri del contagio in Irpinia sono sempre molto bassi e non si contano, almeno per ora, casi di variante Delta. Oggi solo 4 positivi, di cui 3 a Montefalcione e uno a Cesinali. Intanto al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 7 pazienti, tutti in terapia intensiva.