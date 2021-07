Stanotte rubinetti a secco a Mercogliano e Monteforte. "Contenete i consumi" L'Alto Calore annuncia il disservizio e invita i cittadini a collaborare

Caldo torrido e rubinetti a secco in alcuni comuni irpini. Da giorni si susseguono segnalazioni di numerosi utenti per le interruzioni dell'erogazione del servizio idrico in provincia di Avellino. Stanotte rubinetti a secco nel comune di Mercogliano e a Monteforte Irpino. A segnalarlo ed annunciarlo è l’Alto Calore che precisa che, dalle 22 di stasera e fino a domattina intorno alle ore sei, disagi in arrivo e niente acqua per gli utenti in via Nazionale Torrette e zone limitrofe, via Michele Sant’Angelo e zone limitrofe, via Crisci, via Carmine solo zona alta, via San Guglielmo, via Partenio, via Ammiraglio Bianco solo zona alta, via Matteotti solo zona alta e via de Sanctis.

Nella nota, inoltrata dall’ente di Corso Europa, si precisa: “a causa dei consumi anomali dovuti alle alte temperature stagionali si procede alla sospensione temporanea”. Ma non solo. I vertici dell’Alto Calore invitano i cittadini “ad essere oculati e contenuti nei consumi per evitare disfunzioni diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze”. Stessi disagi annunciati anche per il comune di Monteforte Irpino. Stanotte rubinetti a secco in via Santa Maria, via Valle, via Taverna Campanile, via Valli Pesce, Via Fenestrelle, via San Giovanni, via Taverna Vecchia, via Aldo Moro, piano Alvanella, via San Martino, via Vetriera, Via Campi, via Gaudi, via Silvati e Morelli, via Nazionale Giardini, via Luigi Amabile, via Portella, Via Quattro Cupe, via Campi Favale, via Garibaldi, via Acqua delle Noci,via dietro Santi, Via Curti, via Crucis. Nella nota inoltrata al sindaco Costantino Giordano sono indicati gli stessi orari di interruzione del servizio e anche le stesse ragioni, con contestuale invito ad un utilizzo ragionato ed oculato della risorsa, per evitare sprechi. Dal canto loro alcuni sindaci sollecitano il direttore dell’Alto Calore, Michelangelo Ciarcia, a comunicare con anticipo eventuali disservizi.La nota, è del sindaco di Gesualdo Edgardo Pesiri che precisa: “nel lamentare il grave stato di disagio per le numerose interruzioni idriche, chiedo che vengano tempestivamente e preventivamente comunicati eventuali nuovi disservizi, fornendo tempi certi sulla durata delle sospensioni del servizio e sul ripristino dell’erogazione dell’acqua”.

Negli scorsi giorni infatti anche in Alta Irpinia e zona della Valle Ufita erano state segnalate numerosi disservizi.