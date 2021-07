Rifiuti, caccia ai vandali del sacchetto ad Avellino: fioccano multe da 600 euro I controlli in città svelano il volto e identità di chi abbandona rifiuti e non rispetta le regole

Fioccano finalmente salate sanzioni per i furbetti del sacchetto selvaggio. Controlli intensificati sul territorio comunale per accertare ogni violazione.

Le foto-trappole hanno scoperto decine di trasgressori. Il risultato, per il momento, sono 17 salassi. Ben 15 accertamenti, con relative sanzioni, sono avvenuti nel mese di giugno e il mese di luglio inizia con i controlli a tappeto dei caschi bianchi. Ma non solo. Solo questa settimana sono stati identificati altri due "trasgressori del sacchetto " per i quali sono state elevate altrettante sanzioni da Euro 600 . "Il giro di vite continuerà anche nei prossimi giorni, sempre con l’obiettivo di individuare e sanzionare chi, in barba alle precise disposizioni di legge, continua a lasciare i rifiuti di ogni tipo ai bordi di strade e marciapiedi. Il fenomeno degli abbandoni è ancora diffuso, ma con l'aiuto delle telecamere la Municipale sa dove colpire poichè le immagini restituiscono dati importanti per studiare orari, modalità e abitudini di chi compie l’abbandono illegale di rifiuti, in modo da poter intervenire con appostamenti mirati della Polizia Municipale - conclude la nota della polizia municipale -".