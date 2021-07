Open Day Pfizer, boom di somministrazioni in Irpinia: inoculate 2000 dosi Altre 4mila solo ieri le vaccinazioni negli hub

Grande successo per il primo Open Day ad accesso libero promosso dall’Asl di Avellino nei Centri Vaccinali della provincia. Nella giornata di ieri 1 luglio sono state somministrate 5.950 dosi, di cui 2.021 presso i 7 Centri Vaccinali territoriali impegnati nell’Open Day.

“Come azienda siamo molto soddisfatti - afferma il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante - nella giornata di ieri abbiamo somministrato circa 6.000 vaccini, di cui 2.000 nell’ambito dell’Open Day. Nonostante l’accesso libero non si sono registrati grossi disagi per l’utenza. La popolazione irpina, come sempre, ha risposto con entusiasmo. Iniziative come questa sono utili all’obiettivo comune di raggiungere con la vaccinazione il numero massimo di persone possibile”.

Ad oggi sono 395.923 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Avellino, di cui 263.184 prime dosi e 132.739 seconde dosi, su 278.707 cittadini che hanno aderito alla Campagna Vaccinale . Il 94% della popolazione iscritta sulla piattaforma regionale ha già ricevuto la prima dose di vaccino, il 47% ha ricevuto prima e seconda dose.