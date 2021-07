La Comunità Montana Ufita riparte da Raffaele Fabiano 12 voti favorevoli e 5 contrari. Il sindaco di Casalbore succede a Giuseppe Leone

Con 12 voti favorevoli e 5 contrari è stato eletto presidente della comunità montana dell’Ufita, l'attuale sindaco di Casalbore Raffaele Fabiano. Succese a Giuseppe Leone dopo le dimissioni rassegnate l'11 maggio scorso.

In giunta i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Vallesaccarda, Trevico, Savignano Irpino e Villanova del Battista.

"Al primo posto il dramma lavoro - ha esordito Fabiano - ci sono troppi stipendi arretrati con famiglie in serie difficoltà. Questa è la priorità, c'è poi la programmazione europea per la quale la comunità montana non può rimanere a guardare. Sono certo di avere a disposizione una buona squadra e un'opposizione fattiva che ci aiuterà a sbagliare di meno. La collaborazione è fondamentale, voltiamo pagina nel solo ed esclusivo interesse del territorio."

La nota è del consigliere regionale Maurizio Petracca: "Sono certo che Fabiano, insieme alla sua giunta, assicurerà una guida sicura e salda ad un ente che deve ritrovare centralitá per un territorio strategico come quello su cui insiste."