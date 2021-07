Greci: deturpato il centro storico, paese sotto scacco: non ce la facciamo più Appello urgente alle istituzioni ad intervenire prima che davvero sia troppo tardi

Manifesti da lutto scherniti, piante devastate, fiori strappati e buttati in strada, disordine all'ingresso del paese.

Non bastava il Covid a generare ansia e preoccupazione tra la gente. A Greci, piccolo comune della Valle del Cervaro vi è una situazione delicata, ben nota a tutti che ora sembra stia davvero degenerando. A causare tutto ciò una sola persona nota a tutti, che evidentemente necessita di cure immediate, prima che davvero possa accadere l'irreparabile.

"Il nostro paese è sotto scacco - afferma indignato l'assessore Nicola Boscia - la situazione è ben nota agli uffici dell'Asl ma finora non è stato adottato alcun provvedimento a tutela di questa persona e della nostra comunità, stanca di subire tali azioni.

C'è una persona che gira all'impazzata, la notte scorsa armato di forbici per devastare il nostro arredo urbano mettendo a rischio anche l'incolumità di molti automobilisti soprattutto di notte lungo la statale 90 percorsa quotidianamente a piedi dall'uomo."

Boscia che stamane denuncerà i gravi episodi ai carabinieri è preoccupato: "Non ce la facciamo più. Qui parliamo di una persona che viene dichiarata dall'Asl particolarmente attenzionata, ma crediamo invece che nulla di concreto è stato fatto finora da distretto sanitario.

Parliamo di un uomo che va in giro con coltelli e forbici. E' stata mia madre la notte scorsa ad accorgersi dell'accaduto. La nostra abitazione è stata letteralmente presa di mira nei pressi della statua di Scanderbeg. E parliamo di danni ingenti pari ad oltre duemila euro. Tutte le abitazioni del centro storico addobbate di fiori sono state deturpate. Provo rammarico e delusione. A prescindere dalla mia abitazione, qui vengono attaccate continuamente le bellezze del paese.

Mi sento di rivolgere un nuovo appello all'Asl affinchè vengano adottai i dovuti provvedimenti. Informeremo dell'accaduto direttamente il direttore generale Maria Morgante. Qui è in gioco la pubblica e privata incolumità. Lo ripeto il nostro paese è sotto scacco. Mia madre, è stata lei la notte scorsa a notarlo impiega un anno per allestire un giardino fiorito. Non possiamo più subire tutto questo. Non faremo una denuncia contro ignoti ma verso una persona che abbiamo visto scappare una forbice in mano."

Vicenda seguita con la massima attenzione dal consigliere comunale indipendente Carmelo Cicchella: "Ancora una volta assisto ad episodi molto gravi che coinvolgono indirettamente la cittadinanza di Greci. Una vicenda molto seria ed insostenibile. Siamo dinanzi a comportamenti arbitrari ai limiti della prevaricazione. Le autorità competenti devono necessariamente adottare tutte le misure idonee per garantire la sicurezza e incolumità della cittadinanza."