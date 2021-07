Rione Mazzini, inaugurato il Polo del Volontariato Soddisfatto l'assessore Luongo

Inaugurato al Rione Mazzini il "Polo del Volontariato" in via Leprino. Soddisfatto l'Assessore Stefano Luongo. "Si tratta di un luogo di aggregazione, socializzazione e formazione aperto a tutti, curato dall’associazione Don Tonino Bello nell’ambito del progetto Tam Tam". Così in una nota l'Assessore al Patrimonio, agli Eventi e alle Politiche Giovanili. "Insieme al Sindaco, all’Assessore Mazza e a tutta l’Amministrazione Comunale, ho voluto fortemente che questo centro polifunzionale possa vivere in una struttura comunale situata in una zona più periferica (ex asilo Mary Poppins). È solo in questo modo, infatti, che riusciremo a ridurre il gap sociale e culturale tra le varie zone di Avellino. Il lavoro finalizzato alla valorizzazione dei beni comunali va avanti".