Covid, in Irpinia zero positivi nelle ultime 24 ore 276 i tamponi esaminati

In Irpinia nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19. L'Azienda Sanitaria Locale comunica che su 276 tamponi effettuati non risultano persone positive. Il dato incoraggiante si era già registrato domenica scorsa. Intanto per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di ieri 2 luglio sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 4.354 dosi, 531 presso il palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro.