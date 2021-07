L'ultimo saluto a Danilo nella chiesa di Valle. "Ora sei il nostro angelo lassù" Stamane alle ore 10.30 l'ultimo saluto al 22enne morto durante una festa di nozze a Paestum

Morire a 22 anni ad un banchetto di nozze, in un giorno di festa. La tragedia di Danilo D'Argenio, stroncato da un arresto cardiaco durante un giorno di gioia per tutta la sua famiglia, ha addolorato l'intera comunità irpinia. Questa mattina ci saranno i funerali del 22enne e sarà don Marcello Cannavale ad officiare il rito. Lo stesso prete che sabato mattina ha celebrato le nozze dei suoi cugini, oggi dovrà dare l'ultimo saluto al 22enne tragicamente strappato alla vita, stroncato nel fiore degli anni da un arresto cardiaco improvviso. Le esequie si svolgeranno alle 10,30 nella chiesa di Maria Assunta in Cielo a Valle, nel quartiere dove risiedeva Danilo originario di Grottolella ma cresciuto nel capoluogo. In tanti si stanno stringendo al dolore dei genitori Elio ed Elena, che hanno perso il loro adorato figlio. Intanto il social network diventa diario virtuale del dolore e cordoglio condiviso. "Quel tuo sorriso,sarà sempre nel mio cuore.Voglio ricordarti così,sempre sorridente e con quel sorriso contagioso. Facevi di tutto per farmi sta bene, mi hai sempre aiutato. Proteggici da lassù", annota Daniele. E poi ancora Marco, che ricorda l'innata bontà di un ragazzo buono e sempre disponibile nell'aiutare il prossimo: "sei stato un ragazzo meraviglioso molto buono il cielo a voluto te tra gli angeli avevi una vita da vivere adesso caro amico mio dai la forza alla tua famiglia riposa in pace". «Eri mio fratello non di sangue ma per scelta. Ora veglia su di me, con la nostra promessa tra le mani. Buon viaggio Danilo D’Argenio». Lo scrive Nicolas, uno dei tanti amici del 22enne scomparso tragicamente. Il cugino Claudio scrive: «Sei stato per me non soltanto un cugino ma una vita. Ti ho visto crescere e siamo cresciuti insieme. Ancora non posso credere che te ne sei andato così all’improvviso, piccolo mio. Mi mancherai tantissimo voglio ricordarti così con quel sorriso che era il tuo dono più grande. Riposa in pace angelo». Tutti ricordano le qualità di Danilo, che era un ragazzo amabile, generoso, sempre disponibile con tutti. «Caro amico mio – dice Alessio - appena ho ricevuto la telefonata della tragedia, non volevo crederci. E ancora non ci credo. Ho rivisto e rivissuto tutti i nostri momenti passati insieme, mattinate, pomeriggi e nottate intere. La tua bontà d’animo è quello che ho sempre ammirato e amato di te. Sei un amico speciale. Quando seppi della tua carriera universitaria fui fiero di te. Almeno uno di noi ci stava riuscendo». E ancora: «Non ho parole per descrivere questo dolore, ti porterò sempre nel mio cuore – riprende Alessio - Sei una parte di me e della mia infanzia. Ti voglio bene amico mio. Buon viaggio». Danilo D'Argenio è morto a Paestum, mentra la cerimonia di nozze dei suoi cugini stava volgendo al termine. Poco prima della mezzanotte Danilo D’Argenio ha avvertito un malore e si accasciato al suolo. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi. Nella struttura ricettiva sono giunti un’ambulanza medicalizzata dell’associazione “Santa Lucia” in servizio presso il Psaut locale e l’unità rianimativa della Croce Gialla di Agropoli. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per salvargli la vita. Purtroppo, per il 22enne non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere. Tempestivo l'arrivo dei carabinieri della compagnia di Capaccio Scalo e del magistrato di turno. Il medico legale ha eseguito un esame esterno al corpo del giovane confermando il decesso per arresto cardiaco. Il corpo senza vita del 22enne è stato trasportato presso l’obitorio dell’ospedale di Capaccio Scalo. La salma è stata liberata e consegnata alla famiglia. Dolore, strazio, cordoglio, il rione Valle stamane, la sua comunità è riunita intorno ai genitori che hanno perso il loro unico figlio. Il 22enne non soffriva di alcuna patologia.