Covid, 1 caso in 24 ore in Irpinia. Indecisi del vaccino, dose nel camper mobile Intanto si torna a morire del coronavirus: perde la vita dopo un mese di agonia 72enne

Si torna a morire di coronavirus in Irpinia. A perdere al vita nelle scorse ore è stata una 72enne di Santa Paolina, dopo un mese di ricovero. Nelle aree covid del San Giuseppe Moscati risultano ricoverati dieci pazienti, 6 in terapia intensiva e quattro in malattie infettive. E si conta un nuovo decesso, dopo 13 giorni di calma apparente, in cui non si è registrata alcuna vittima del virus in provincia di Avellino. Solo uno il caso di positività al covid accertato dall’Asl, nelle ultime 24 ore, su 187 tamponi processati a Monteforte. 2636 i vaccini somministrati , 451 ad Avellino numeri a tre cifre anche a Mirabella con 135 dosi inoculate,163 a grottaminarda, 126 a Montella, 132 a Cervinara e177 a Lioni. Ma ora la vera sfida in Irpinia è quella della caccia agli indecisi . Da mercoledì parte il camper della salute in giro per la provincia per ricercare quanti ancora non si sono vaccinati. Non servirà la prenotazione per immunizzarsi nel tour vaccini dell’Asl. L’attenzione sarà concentrata sui piccoli comuni o comunque in quelli dove la percentuali di immunizzati rispetto alle popolazione residente è più bassa che altrove. Inoltre, sempre in settimana dovrebbe essere la volta buona anche per la partenza delle vaccinazioni in farmacia.