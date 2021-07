Gradimento sindaci, Festa bocciato: Criticatemi pure, ma con me Avellino rinasce Classifica de Il Sole 24 ore: il sindaco di Avellino agli ultimi posti

Gradimento sindaci, il primo cittadino Gianluca Festa sprofonda nella classifica del Sole 24 ore. Festa si piazza al 100esimo posto sui 105 complessivi dell'elenco. Questo è il dato della classifica su base nazionale. Intanto la fascia tricolore di Avellino, nella sua consueta diretta social del lunedì sera di facebook, rivendica i suoi risultati amministrativi, come primo cittadino al secondo anno di mandato nei tempi difficili dell'emergenza sanitaria da coronavirus: "Mi criticano -spiega Festa -, ma io intanto sto rilanciando Avellino, dopo anni di stasi e incompiute. Una volta che il centro per l’Autismo ripartirà, così come tutte le altre incompiute, ci sarà poco da discutere. Da 16 anni il centro per l'autismo non parte. Non voglio meriti ma, una cosa è certa, con me , con la nostra amministrazione ripartirà. Crticatemi se le cose non le faccio, ma se realizzo e completo tante incompiute è un dato certo. Abbiamo riaperto Piazza Castello, il Mercatone e riapriremo il tunnel. Consegneremo gli alloggi comunali. La metro leggera? Con noi ripartità. Due anni di amministrazione di cui un anno e mezzo trascorso con il covid.

Nel capoluogo irpino si trascinano incompiute da 20 anche trenta anni. E poi vi lamentate se un sindaco ci mette qualche mese in più?. Qui mi sembra che si cerchi il cavillo per avviare polemiche. Intanto io posso solo dire che registro grande affetto e calore dalla gente, dai miei concittadini e sono convinto che rilanceremo il capoluogo".

Pensa anche al Ferragosto avellinese Gianluca Festa, sindaco di Avellino. "Avremo un incontro con consiglieri e assessori per realizzare un cartellone e di certo ci saranno le luminarie e anche i fuochi d’artificio del 15 agosto. Non ci sarà la processione della Madonna Assunta, per ovvie ragioni dovute all'emergenza sanitaria". Spiega il sindaco di Avellino.

"Vogliamo allargare il perimetro dell'isola pedonale”. Conferma Festa, che tira dritto sulla formula della città da vivere e a piedi, senza il traffico e disagi. "Questa città può e deve essere più vissuta nel centro antico. Gli irpini apprezzano e sono sempre più numerosi i visitatori dalla provincia che approdano in città".

Intanto sabato, come da programma dell'Asl, arriverà il camper delle vaccinazioni itineranti. “Stiamo immaginando con l’Asl dove collocare il camper vaccinale. Questa è solo un’altra occasione per vaccinarsi. Dovremmo collocarlo nella giornata di sabato presso il centro cittadino, penso, su Corso Vittorio Emanuele. Dobbiamo procedere spediti, è l'unica arma per superare la pandemia”.