Stretta sulla movida selvaggia. C'è l'ordinanza: stop agli alcolici dopo le 21 Avellino dopo i week end di caos e assembramenti in via De Conciliis scatta il giro di vite

Stretta sulla movida ad Avellino: con una nuova ordinanza il sindaco Gianluca Festa dispone da questa sera e fino al 31 agosto lo stop alla vendita di bibite alcoliche dalle ore 21. Ma non solo, con l'ordinanza numero 1237 il sindaco dalle ore 18 impone che le bevande da asporto potranno essere vendute solo in monouso. Il nuovo provvedimento prevede un vero e proprio giro di vite e controlli anche per chi getta e abbandona contenitori vuoti, lattine, bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico. Si tratta di un provvedimento ad hoc per contenere la movida fuori controllo, gli assembramenti selvaggi, i ritovi nei luoghi della movida. Da qualche settimana i residenti lamentano disagi in molte zone, che risultano sovraffollate, senza alcun rispetto della normativa anti-covid. E così il sindaco Festa prova a mettere un freno ai rischi della diffusione del coronavirus, riportando ordine in città con un provvedimento ad hoc.