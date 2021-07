Il 25 luglio è il Bomba-Day. Le info utili del Comune Le operazioni di sgombero avranno inizio alle 6.30

Il 25 luglio 2021 verranno svolte le operazioni di disinnesco e distruzione dell’ordigno bellico rinvenuto nell’alveo del Torrente Fenestrelle, in prossimità del Ponte della Ferriera -Via Due Principati, Avellino.

Tale operazione comporta l’evacuazione totale della popolazione residente nel raggio di 258 metri dal luogo dell’attuale collocazione dell’ordigno.

Le operazioni di sgombero dell’area a rischio avranno inizio alle ore 6:30 e dovranno concludersi non oltre le 9:30. Nella fase dell’operazione di bonifica l’area verrà controllata da droni e l’eventuale presenza di intrusi comporterà la sospensione dell’intervento la cui ultimazione è prevista per le 17:00/18:00.

Solo dopo l’allontanamento dell’ordigno bellico diretto in una cava nel comune di Atripalda verrà disposto la fine dell’emergenza. L’Amministrazione comunale, che sta pianificando le operazioni di protezione civile, insieme alla Prefettura di Avellino, alle Forze dell’Ordine, alla Provincia, all’ASL di Avellino, alle Associazioni di Volontariato, sta predisponendo le aree di accoglienza, fuori dalla zona di rischio, per consentire il ricovero di tutti coloro i quali non avessero soluzioni alternative durante la fase di disinnesco dell’ordigno bellico.

È pertanto indispensabile avere precisa ricognizione delle intenzioni dei gruppi familiari e delle singole persone, onde predisporre adeguate aree di accoglienza che tengano conto anche del distanziamento reso obbligatorio dall’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali notizie dovranno essere espresse, entro e non oltre le ore 24 del 12/07/2021 attraverso: 1) il questionario, di cui si allega copia, scaricabile anche dal sito del Comune di Avellino www.comune.avellino.it che dovrà essere riconsegnato, secondo una delle seguenti modalità: - a mano, in busta chiusa, agli Uffici comunali di Avellino presso il Servizio Protezione Civile; - o trasmesso all’indirizzo di posta elettronica: protezione.civile@comune.avellino.it; oppure: 2) il questionario compilabile: - scaricando l’app MAPP Avellino dagli Store Google Play per Android e App Store per IOS. Per la compilazione del questionario è indispensabile che il capofamiglia/intestatario della scheda anagrafica sia munito di codice fiscale e carta di identità.

Si precisa che tutti i dati contenuti nel questionario saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy e tutela dei dati personali. Per eventuali chiarimenti e/o informazioni contattare il Servizio Protezione Civile del Comune di Avellino ai seguenti numeri telefonici: 0825.200.473-3284205445.