Covid, risalgono i contagi. 7 casi in 5 comuni. Vaccini, somministrate 4143 dosi I dati dell'Asl, il bilancio delle ultime 24 ore

E’ di sette positivi al Covid 19 l’aggiornamento quotidiano dell’Asl di Avellino. Nuovi positivi in cinque comuni della provincia che emergono dallo screening di 388 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore. Nella giornata di ieri in Irpinia sono state vaccinate 4.143 persone. Atteso per domani un nuovo open day senza obbligo di prenotazione. L'Open Day di vaccino Pfizer si terrà ad Avellino – Paladelmauro, Atripalda, Grottaminarda, Montoro e Mugnano del Cardinale ed è riservato ai cittadini, residenti in provincia di Avellino a partire dai 12 anni. I centri resteranno aperti dalle 8 alle 20 e vi si potrà accedere senza prenotazione anche se non iscritti sulla Piattaforma regionale Soresa.

I CONTAGI:

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 388 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 7 persone:

– 3, residenti nel comune di Avella;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Sperone.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.