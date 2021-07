"Il covid lascia segni e danni. Sono stato operato, per fortuna sto bene" Il dottore Sanseverino, medico simbolo della lotta al covid, aggiorna i suoi amici dopo l'intervento

Con un post su facebook ha voluto tranquillizzare tutti Carmine Sanseverino, medico simbolo della lotta al Covid in Irpinia, dopo aver superato un intervento chirurgico dovuto ai postumi della degenza per il contagio da coronavirus. Il dottore Carmine Sanseverino, dopo aver a lungo lottato contro il Covid, non si è ancora lasciato il terribile periodo della malattia alle spalle:

"Sono ancora alle prese con i postumi del Covid: Giovedì prossimo (oggi per chi legge, ndr) intervento chirurgico di revisione tracheostomia". Era stato questo il suo annuncio nei giorni scorsi, su quello che è diventato il diario virtuale e condiviso, il profilo Facebook. “E’ andato tutto bene, oggi ho superato l’intervento nello stesso ospedale in cui lavoro e in cui ho lottato contro il coronavirus - spiega -”.

Il 2 giugno scorso, presso la prefettura ad Avellino, Sanseverino è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Tra i nomi dei cavalieri dell'emergenza sanitaria anche altri sanitari dell'Asl che si sono distinti nella lotta al covid.