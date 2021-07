Covid Avellino, 8 ragazzi positivi dopo il campeggio estivo Sono 24 i ragazzi partiti per il campus tra questi otto quelli risultati positivi al virus

Otto ragazzi di Avellino e provincia sono risultati positivi al Covid dopo aver partecipato ad un campus estivo in Puglia. La notizia è stata confermata dalla Asl di Avellino. I ragazzi facevano parte di 24 adolescenti, partiti alla volta del capus estivo, 17 dei quali sono stati sottoposti ad isolamento dopo la riscontrata positività dei primi otto.

Gli esperti intanto predicano cautela e invitano i più giovani a sottoporsi al vaccino prima di partire per le vacanze. La dottoressa Pina Tommasielli dell'Unità di Crisi si rivolge proprio ai più giovani invitando tutti a vaccinarsi. "E' l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il covid - spiega -. Serve cautela e invito tutti a rispettare la normativa anti contagio, perchè l'emergenza sanitaria non è stata affatto superata".