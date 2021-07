Covid Irpinia, sempre più giovanissimi positivi."Prima vaccinatevi, poi partite" Dalla Puglia in sette tornano ad Avellino positivi al coronavirus

Risalgono i contagi da coronavirus in Irpinia. Preoccupano le vacanze, le gite fuori porta e i ragazzi pronti a partire o di ritorno dalle vacanze ma senza aver fatto il vaccino. Gli esperti predicano cautela. Ma intanto i dati confermano i rischi dell'abbassamento dei livelli di allert e di rispetto della normativa anti contagio. E così in Puglia da un capus estivo sono rientrati 24 giovanissimi irpini, di cui 7 risultati positivi al coronavirus. Gli altri sono in isolamento seppure un primo tampone per loro ha dato esito negativo. Dovranno comunque attendere i giorni previsti per la quarantena. Un ottavo ragazzo, positivo al test rapido, è in attesa dell’eventuale conferma dell’esame molecolare. Avverte però i sintomi dell’infezione. Fortunatamente le condizioni di tutti sono buone.

Dei giovanissimi buona parte risiede nel capoluogo, un altro a Mercogliano. I nuovi casi che si stanno registrando nelle ultime settimane riguardano per una larga fetta ragazzi e bambini. Nella fascia di popolazione della provincia tra i 12 i 19 anni ha ricevuto una dose di vaccino appena il 42,62%. In questo range di riferimento si contano 31.001 giovani irpini, di cui 13.213 ha fatto almeno una iniezione. Intanto procede la campagna vaccinale.

Nella giornata di ieri 8 luglio 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 5.316 dosi di vaccino così suddivise:

128 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

150 presso il Centro Vaccinale di Mirabella

127 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

126 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

725 presso il Centro Vaccinale di Avellino (Open Day)

234 presso il Centro Vaccinale di Montoro (Open Day)

244 presso il Centro Vaccinale di Solofra

194 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

66 presso il Centro Vaccinale di Vallata

203 presso il Centro Vaccinale di Atripalda (Open Day)

46 presso il Centro Vaccinale di Flumeri

68 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

222 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

222 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

206 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda (Open Day)

66 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

186 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

440 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale (Open Day)

120 presso il Centro Vaccinale di Montella

66 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

264 presso il Centro Vaccinale di Lioni

222 drive through

736 presso le aziende

255 presso i Camper della salute