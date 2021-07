Bomba ad Avellino:ecco il piano di evacuazione. Sgombero per migliaia di persone Domenica 25 luglio all'alba città divisa in zone per le operazioni

Bomba day, pronto il piano di evacuazione per liberare il greto del Fenestrelle dall'ordigno bellico. Tre le zone di raccolta per le persone che dovranno essere evacuate domenica 25 luglio. Solo dopo l’allontanamento dell’ordigno bellico diretto in una cava nel comune di Atripalda verrà disposto la fine dell’emergenza.

In prossimità dell’alveo del Torrente Fenestrelle, nei pressi del Ponte della Ferriera, infatti è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale.

ZONA ROSSA (raggio 258 mt)

Per le attività di disinnesco si rende necessario lo sgombero di una area con raggio pari a 258 metri. Dal punto di rinvenimento, l’ordigno verrà fatto brillare, previo trasporto in una cava di Atripalda, dal 21° Regimento Genio Guastatori di Caserta.

Per la sicurezza dei cittadini, il Sindaco ha emesso un provvedimento che ordina, nella giornata di domenica 25 luglio 2021, lo sgombero totale di persone, animali e beni mobili dall’area di sicurezza.

OPERAZIONI

Le operazioni di sgombero dell’area a rischio avranno inizio alle ore 6:30 e dovranno concludersi non oltre le 9:30.

Nella fase dell’operazione di bonifica l’area verrà controllata da droni e l’eventuale presenza di intrusi comporterà la sospensione dell’intervento la cui ultimazione è prevista presumibilmente per le 15:00. Solo dopo l’allontanamento dell’ordigno bellico diretto in una cava nel comune di Atripalda verrà disposto la fine dell’emergenza.

AREA DI ATTESA E DI ACCOGLIENZA

Le persone in difficoltà nel trovare una sistemazione provvisoria potranno recarsi nelle aree di attesa, presidiate dalle Associazioni di Volontariato, di seguito elencate:

• Area attesa 1: Piazza Libertà

• Area attesa 2: Parcheggio Mercatone

• Area attesa 3: Area pedonale via Giuseppe Mazzini.

per poi essere trasferite, con bus-navetta gratuito, nelle aree di accoglienza individuate dal Comune presso:

• Campus Scolastico-Contrada Baccanico.