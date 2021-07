Lotta al covid, fuga dai vaccini: chiudono i centri vaccinali in Irpinia Domenica chiusure a raffica per la mancanza di richieste di vaccini

La fuga dai vaccini per le vacanze e la mancanza di adesioni alla campagna rallenta la campagna di immunizzazione in Irpinia. Chiudono domenica 12 centri vaccinali in provincia di Avellino. A seguito della indisponibilità di nuove adesioni per la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19, l’Asl di Avellino ha disposto la chiusura di 12 Centri Vaccinali territoriali domenica 11 luglio 2021. I comuni interessanti sono: Ariano Irpino, Atripalda, Cervinara, Flumeri, Grottaminarda, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montella, Montefalcione, Monteforte Irpino, Moschiano e Solofra.

Le attività di vaccinazione, in particolare per la somministrazione delle seconde dose, ripremeranno come da calendario lunedì 12 luglio 2021.Ma intanto le istituzioni sanitarie predicano cautela e invitano i cittadini a collaborare. Solo ieri il Governatore De Luca nella consueta diretta social del venerdì, aveva ancora una volta invitato i campani a vaccinarsi. E nonostante la curva del contagio sia ricominciata a salire (ieri 8 positivi in provincia di Avellino), sono ancora troppi gli irpini (circa 80mila) che rimandano l’appuntamento con l’iniezione anticovid.

Restano nei frigoriferi quasi 1000 dosi delle 2mila 360 che l’Asl di Avellino aveva programmato di somministrare nel corso dell’Open Day Pfizer di giovedi` (2mila dosi) e con i Camper della salute (360 dosi) che nella stessa giornata hanno fatto tappa ad Aiello del Sabato, Serino, Summonte e Chiusano San Domenico. Nel corso dell’Open Day, a ingresso libero senza bisogno di prenotazione in piattaforma, sono state somministrate appena 1129 dosi nei 5 centri vaccinali che hanno aperto i cancelli per 12 ore (dalle 8 alle 20).