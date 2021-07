Piccoli delinquenti abbattono lampione in villa comunale ad Ariano Definirli vandali è ormai riduttivo per la violenza con cui agiscono in branco incuranti della città

Definirli vandali è ormai riduttivo per la violenza con cui agiscono in branco. Forse non è sbagliato chiamarli piccoli delinquenti, diseducati e per niente amanti della propria città. La notte scorsa l'ultimo grave episodio. Ad essere oltraggiata e offesa ancora una volta la villa comunale.

Ignoti, perchè purtroppo tali resteranno per sempre, senza telecamere, hanno abbattuto un palo della pubblica illuminazione dopo averlo letteralmente sradicato, fino a mandare in tilt il quadro elettrico. E' successo non molto distante dalla peschiera.

Sono episodi che ormai si ripetono frequentemente. A farne le spese sono state le piantine lungo via D'Afflitto, sfortunate dal primo giorno e non amate abbastanza neppure da commercianti del luogo, pigri nell'innaffiarle, le porte antipanico nel silos parcheggio Calvario, le panchine e staccionate nel boschetto Pasteni, l'area di Piano della Croce e potremo continuare ancora.

Argomento che insieme ad altri riguardanti la sicurezza e l'ordine in città verrà affrontato lunedì 12 luglio alle ore 18.00 al Palazzetto dello Sport nel Piano di Zona.

A tal proposito il Comune rivolge un appello a tutte le associazioni cittadine a partecipare al tavolo di confronto, mai come in questo momento così attuale e necessario. "Non aspettiamo gli inviti ufficiali, non servono. E' un argomento serio ed urgente che interessa tutta la città e pertanto il contributo di qualsiasi associazione è da ritenersi prezioso. Ora più che mai serve sinergia e collaborazione. Saremo aperti al confronto con tutti."

"L’amministrazione comunale di Ariano Irpino - si legge nella nota - è lieta di invitare i rappresentanti di tutte le associazioni cittadine che operano in ambito sociale, culturale e sportivo ad un incontro tematico sui giovani. Insieme si individueranno risposte ai bisogni dei giovani con l’intento di aprire possibili scenari di reti per la progettazione integrata tra attori istituzionali, giovani e soggetti attivi nei contesti locali."

Sempre in villa comunale, la polizia municipale è intervenuta per delimitare l'accesso all'area giochi nella pineta, per motivi di sicurezza dopo la segnalazione pervenuta da alcune famiglie, relativa alla fatiscenza e pericolosità delle strutture.