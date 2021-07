Covid, 5 positivi. E gli avellinesi si vaccinano al camper mobile Ma sono ancora troppi quelli che snobbano il siero

La curva del contagio fortunatamente si mantiene bassa. Nelle ultime 24 ore, su 488 tamponi processati, sono risultate positive 5 persone, 3 nel capoluogo e 2 a Sperone, nel baianese.

Ma sono ancora troppi gli irpini (circa 80mila) che rimandano o addirittura snobbano l’appuntamento con l’iniezione anticovid.

Oggi tappa del camper mobile ad Avellino, davanti la chiesa del Rosario lungo Corso Vittorio Emanuele dove è stato somministrato senza obbligo di prenotazione il vaccino Pfizer. Necessaria solo la tessera sanitaria.

Buona la risposta dei cittadini. “Questa è un'ottima iniziativa – hanno commentato gli avellinesi in fila davanti al camper – Ci danno una chance preziosa per immunizzarci, soprattutto per chi non è stato ancora chiamato o per chi continua ad avere delle perplessità su Astrazeneca. Spesso con la prenotazione si possono avere dei problemi, in questo modo si superano le difficoltà e ci facilitano le cose”.

L'obiettivo è sempre lo stesso: andare a scovare, se necessario fin sotto casa, gli indecisi, coloro che in Irpinia si mostrano ancora restii a immunizzarsi.

Gli intoppi e i rallentamenti delle ultime ore, a questo punto, potrebbero pregiudicare il traguardo che si è prefissato l'Asl di vaccinare tutta la popolazione irpina dai 12 anni in su entro agosto.

Siamo di fronte a una vera e propria corsa contro il tempo per non correre il rischio di nuove drastiche chiusure in autunno, se a ottobre dovessimo essere ancora alle prese con le varianti del virus, altamente trasmissibili.