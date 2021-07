Vaccini, solo 856 dosi somministrate in Irpinia. È caccia agli indecisi Crollo delle adesioni in provincia di Avellino

Vaccini, è caccia agli indecisi in Irpinia dove ieri, domenica 11 luglio 2021, sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino solo 856 dosi di vaccino. Ieri, come annunciato, stop alle attivita` in 12 dei 22 centri vaccinali anticovid della provincia di Avellino a seguito dell’indisponibilita` di nuove adesioni. Fermi, dunque, i centri vaccinali di Ariano Irpino, Atripalda, Cervinara, Flumeri, Grottaminarda, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montella, Montefalcione, Monteforte Irpino, Moschiano e Solofra. Le attivita` di vaccinazione, in particolare per la somministrazione delle seconde dosi, questa mattina. Ieri intanto ecco dove sono stati somministrati i vaccini:

78 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

60 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

181 presso il Centro Vaccinale di Avellino

66 presso il Centro Vaccinale di Montoro

60 presso il Centro Vaccinale di Solofra

48 presso il Centro Vaccinale di Vallata

180 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

72 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

66 presso il Centro Vaccinale di Lioni

45 presso le aziende