Covid, 4 pazienti estubati al Moscati: stanno bene e sono negativi al virus I dati dall'ospedale: ancora 7 pazienti nell'area covid

Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 7 pazienti: 2 nella terapia intensiva del Covid Hospital e 5 nell’Unità operativa di Malattie infettive. Quattro pazienti che erano ricoverati in terapia intensiva sono stati estubati e, essendo risultati negativi 3 tamponi naso-faringei, sono stati trasferiti in unità operative non Covid.