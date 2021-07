Covid, 18 positivi ad Avellino in 2 settimane: decine di famiglie in quarantena Vacanze senza precauzioni e caos movida ecco perchè risalgono i positivi

Tornano ad essere allarmanti i dati del contagio da Covid in Irpinia. Movida fuori controllo, allentamento delle prescrizioni e normativa anti coronavirus stanno complicando il quadro epidemiologico in città e anche in provincia. E tra due settimane si conosceranno gli effetti dei festeggiamenti fuori controllo per Euro 2020 con feste di piazza e mancato utilizzo di mascherina e distanza di sicurezza.

Da inizio luglio i contagi sono in costante aumento. L’ultimo bollettino dell’Asl ne ha segnalati altri quattro solo ad Avellino, su un totale di sette casi nell’intera provincia.

Ora la quota cittadina nel solo mese di luglio è di diciotto residenti alle prese con il Coronavirus, a cui si aggiunge un numero importante di persone in quarantena perché contatti di- retti. Sette i positivi complessivi nelle ultime 24 ore su 208 tamponi processati. Questo significa che il rapporto tra test esaminati e persone aggredite dal virus è pari al 3,4%. A complicare le cose le vacanze, campus estivi e movida notturna. Otto gli adolescenti positivi dopo il campeggio estivo in Puglia. Sette solo ad Avellino, uno presidente a Mercogliano.



La Campania è già al limite della zona gialla. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati di Avellino risultano ricoverati sette pazienti: due nella Terapia Intensiva del Covid Hospital e cinque nell’Unità Operativa di Malattie infettive. Quattro pazienti che erano ricoverati in Terapia Intensiva sono stati estubati ed essendo risultati negativi a tre tamponi sono stati trasferiti in unità operative non Covid del- la struttura.

Nella giornata di ieri 12 luglio 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 3.250 dosi di vaccino così suddivise:

126 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

108 presso il Centro Vaccinale di Mirabella

151 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

66 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

513 presso il Centro Vaccinale di Avellino

84 presso il Centro Vaccinale di Montoro

54 presso il Centro Vaccinale di Solofra

213 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

60 presso il Centro Vaccinale di Vallata

48 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

77 presso il Centro Vaccinale di Flumeri

66 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

120 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

96 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino - Palazzetto dello Sport

162 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

120 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

126 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

106 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

132 presso il Centro Vaccinale di Montella

70 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

113 presso il Centro Vaccinale di Lioni

216 drive through

243 presso le aziende

173 presso i Camper della salute

7 presso residenza sanitaria.