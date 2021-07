Vaccini Irpinia, caccia agli over 60, giovedì Open Day Pfizer senza prenotazione L"iniziativa Asl

Si terrà giovedì 15 luglio l’Open Day Johnson ad accesso libero per gli over 60 promosso dall’Asl di Avellino nell’ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid 19.

I Centri Vaccinali di Avellino - Paladelmauro, Cervinara, Grottaminarda, Montoro e Mugnano del Cardinale saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (ad esclusione del Centro Vaccinale di Avellino che sarà attivo dalle 8.00 alle 20.00), consentendo l’accesso libero per le categorie over 60 fino ad esaurimento dell’orario. I cittadini, residenti in provincia di Avellino potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione anche se non iscritti sulla Piattaforma regionale Soresa.