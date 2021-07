Irpinia, tasso di positività al 3.85%. Giovani contagiati e famiglie isolate Covid. I dati in provincia di Avellino ora preoccupano. Movida fuori controllo è il rischio

Fuga dai vaccini e giovani che si contagiano, portando il virus nelle famiglie. Il trend dei contagi in Irpinia conferma quello nazionale. Sono sempre più giovani le persone che risultato positive al coronavirus, complice la scarsa adesione dei ragazzi, della fascia 12-19 anni, alla campagna vaccinale. Continua la risalita dell’indice di positività in Irpinia per il quarto giorno consecutivo. Ora la situazione torna a farsi preoccupante. Dall’ultimo bollettino dell’Asl sono emersi 7 nuovi casi di Covid-19 su appena 184 tamponi analizzati. Il tasso di positività risale al 3.85%. Nelle 24 ore precedenti era al 3.4%. Il sindaco di Contrada Pasquale De Santis si appella al buonsenso dei ragazzi. «L’Asl di Avellino - dice il sindaco di Contrada - mi ha comunicato l’esito positivo di un tampone processato per un nostro giovane concittadino. Le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazioni, non presentando alcun sintomo tipico del Covid. Si trova in isolamento presso la propria abitazione dove osserverà il necessario periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività». Sono soprattutto bambini e giovani a essere contagiati dall’inizio del mese di giugno. Nella sola città di Avellino da inizio luglio sono stati contabilizzati diciotto nuovi casi di Covid-19. Ora si teme il riflesso dei festeggiamenti per Euro 2020. «Vaccinate i vostri figli». L’appello che rinnova la manager dell’asl Maria Morgante. Ancora troppo bassa la percentuale di immunizzati nella fascia di età dai 12 ai 19 anni. Lunedì l’Asl di Avellino ha somministrato in tutto 3mila 250 dosi di vaccino.