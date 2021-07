Vaccini, è un flop l'Open day Johnson & Johnson Pochissime adesioni. Alla Caritas vaccinati venti senzatetto

Si presentava desolato ieri mattina il piazzale del palazzetto dello sport di Avellino, tristemente deserto dopo giorni di grande folla. E' stato un flop l'Open day Johnson e Johnson per over 60 programmato dall'Asl irpina negli hub del capoluogo, Grottaminarda, Cervinara, Montoro e Mugnano del Cardinale.

Pochissime le adesioni registrate, con il personale medico e quello della Misericordia che hanno speso l'intera mattinata a contattare telefonicamente i cittadini refrattari al vaccino, provando un ultimo disperato tentativo di convincerli. “Ci sono diversi motivi per cui ultimamente la gente si sta vaccinando di meno – ci spiega il medico dell'Asl Francesco Saverio Ruggiero - Al di là del fronte da sempre contrario al vaccino, ci sono innanzitutto le vacanze che hanno spinto drasticamente verso il basso il numero di immunizzati e poi su Johnson e Johnson di recente sono uscite diverse notizie che non lasciano tranquilla la popolazione. Noi speriamo ancora di poter convincere qualcuno, rinnoviamo accoratamente l'appello perchè il vaccino – conclude il dottor Ruggiero – è l'unica arma che abbiamo per uscirne, per proteggere noi e gli altri”.

Nelle ultime ore sono state 3.950 le dosi somministrate in Irpinia, ancora decisamente troppo poche. Così suddivise: 120 a Monteforte Irpino, 90 a Mirabella, 138 a Sant’Angelo dei Lombardi, 71 al P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi,120 a Montemarano, 544 ad Avellino, 168 a Montoro, 78 a Solofra, 156 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino, 119 a Vallata, 95 ad Atripalda, 60 a Flumeri, 96 a Moschiano, 205 a Cervinara, 151 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino – Palazzetto dello Sport, 232 a Montefalcione, 180 a Grottaminarda, 114 a Mercogliano, 85 ad Altavilla Irpina, 98 a Mugnano del Cardinale, 180 a Montella, 120 a Bisaccia, 120 a Lioni, 216 presso il drive through, 225 presso le aziende e 169 presso i Camper della salute che proseguiranno fino a lunedì prossimo e sabato torneranno a far tappa di nuovo lungo il Corso Vittorio Emanuele ad Avellino.

Contestualmente all'open day di ieri sono stati vaccinati una ventina di senzatetto alla Cittadella della Carità di via Morelli e Silvati, dopo le tante sollecitazioni del direttore della Caritas, Carlo Mele.