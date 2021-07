"Movida e zero eventi estivi, Festa naviga a vista" Deserta la commissione Cultura, Cipriano: "Sfuggono al confronto"

Fa discutere il piano per l'ulteriore rafforzamento del controllo della "movida" nei fine settimana del capoluogo. E' stato varato nell'ultimo Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura dove si è deciso di istituire, in via sperimentale, da stasera a domenica, dalle 20 all'1 di notte, l'isola pedonale in via De Concilii, via Montuori e via Barone.

Disposto anche un potenziamento dei servizi da parte delle forze dell'Ordine ma per il capo dell'opposizione Luca Cipriano siamo di fronte a un provvedimento contraddittorio. “Credo che l'isola pedonale di per sé favorisca incontri e assembramenti. Non è la soluzione che mette in sicurezza i giovani o che aiuta a tenere il distanziamento. E' un'idea che non mi convince. Già l'anno scorso provammo a dissuadere il sindaco e tutti noi, a un anno di distanza, ricordiamo quelle immagini con Festa che dirigeva i cori che hanno fatto il giro dell'Italia. Non credo si risolverà molto a meno che le strade del centro non vengano presidiate, quasi militarmente".

Perplessi anche residenti e commercianti che invocano soprattutto più controlli. “Qui la sera, dopo un certo orario, diventa terra di nessuno e i controlli delle forze dell'ordine latitano – ci raccontano – Sono tanti gli esercizi commerciali vandalizzati, le aiuole di viale Italia ogni sera seppellite di rifiuti di ogni genere.

Intanto il discorso della movida si intreccia con quello degli eventi estivi. Nel capoluogo irpino manca ancora una programmazione, nonostante siamo ad appena un mese dal Ferragosto e a dieci giorni dall'Alzata del Pannetto che ufficialmente dà il via in città alle manifestazioni estive. E' andata però deserta visto che il sindaco Festa, il vice sindaco Nargi e l'assessore agli Eventi Luongo hanno snobbato l'invito del presidente Cipriano. “E' una vergogna, la maggioranza continua a sottrarsi sistematicamente al dialogo. Qui ci sono 800mila euro di fondi destinati agli spettacoli che rischiamo seriamente di perdere. Siamo di fronte a un'amministrazione che naviga a vista e che ad oggi non ha un cartellone di eventi estivi".