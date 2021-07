Vaccini, prosegue il tour dei Camper della Salute Le nuove date e i comuni interessati fino al 26 luglio

Continua il Tour dei Camper della Salute nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Due le unità mobili che faranno tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi.

Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall'Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-covid, fino ad esaurimento posti disponibili.

Di seguito il programma:

Martedì 20 luglio

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Santa Lucia di Serino

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Santo Stefano del Sole

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Santa Paolina

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Lapio

Mercoledì 21 luglio

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Quindicu

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Sperone

Giovedì 22 luglio

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Bagnoli Irpino

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Nusco

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Cesinali

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Atripalda

Venerdì 23 luglio

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Montefredane

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Manocalzati

alle ore 8.00 alle ore 13.00 Fontanarosa

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Taurasi

Sabato 24 luglio

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Avellino

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Pietrastornina

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Ospedaletto d'Alpinolo

Lunedì 26 luglio

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Mercogliano

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Avellino

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Ariano Irpino