Minacce a Pizzuti, la condanna di Sibilia e Ciampi Il Sottosegretario: "Il dialogo è l'univa via, non certo la violenza"

“Condanno con fermezza il vigliacco atto intimidatorio di cui è stato oggetto ed esprimo solidarietà e vicinanza al DG dell’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dottor Pizzuti. Il dialogo e l’interlocuzione politica sono la via istituzionale, non certo la minaccia e la violenza”. È quanto scrive in un tweet il sottosegretario Sibilia. Gli fa eco il consigliere regionale 5 Stelle Vincenzo Ciampi. "Condanno con fermezza il vile atto intimidatorio nei confronti della manager dell'Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, dottor Pizzuti. Sono intollerabili tali livelli di violenza mentre il confronto è in corso su temi così centrali e delicati, riguardanti l'intera comunità. Nelle mie interlocuzioni con Pizzuti ho sempre riscontrato grande competenza e una cifra umana innegabile. Sono convinto che la via istituzionale e politica va perseguita per proporre soluzioni in campo sanitario, nell'interesse di tutti. A Pizzuti giunga la mia solidarietà più sincera".