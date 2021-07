Piove nelle nuove case popolari di via degli Imbimbo, la denuncia Si tratta delle abitazioni da poco consegnate ai legittimi assegnatari

La segnalazione arriva dal gruppo Cittadini in Movimento di Massimo Passaro che a sua volta riporta le parole giunte in privato da parte di alcuni inquilini di Via Imbimbo. Si tratterebbe delle case nuove appena consegnate ai legittimi assegnatari. "Acqua piovana all’interno degli appartamenti, sia dalle finestre che dai muri. In tanti hanno parlato con tecnici ed amministratori, questi ultimi hanno risposto che dopo la firma del contratto da parte degli inquilini il problema non è più di competenza comunale - i legge nella nota di Cittadini in Movimento - Pertanto i costi dovranno essere sostenuti da chi occupa la casa. Inoltre gli inquilini si lamentano della mancata consegna dei garage riportato all’interno del contratto. Si lamentano pure del degrado esistente alle spalle del fabbricato dove sarebbero posizionati i locali garage mai consegnati ed ancora in fase di completamento. Insomma gli avellinesi sono trattati come degli emarginati - aggiunge Passaro - . Nel 2021 i cittadini di Avellino sono costretti a vivere un film dell’ orrore denominato cattiva politica".