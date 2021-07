"Quest'estate gli eventi ci saranno: pronti fuochi e luminarie" Il sindaco Festa nella diretta social di stasera ha parlato anche del bomba Day

Consueta diretta facebook del lunedì sera del sindaco Festa. Il primo cittadino ha toccato soprattutto due temi: il cartellone di eventi estivi e le operazioni per il "Bomba Day" di domenica 25 luglio.

CARTELLONE EVENTI

“Abbiamo immaginato il cartellone ma non lo abbiamo ancora presentato a causa del Covid. I dati sono in leggero aumento ma l’amministrazione presenterà un cartellone più sobrio, dando spazio agli artisti locali. Parlo di rappresentazioni teatrali, di cinema. Stiamo immaginando un evento di Tango. Daremo spazio a mostre d’arte, ai burattini per i più piccoli. Poi ci saranno i fuochi e le luminarie ma stiamo attendendo di capire cosa accadrà con il Covid”.

BOMBA DAY

“Il 25 sarà il giorno del “bomba day”. Il Covid ha rallentato tutto e oggettivamente, la pandemia ha impedito fino ad oggi le operazioni. Ringrazio la Prefettura per il lavoro che ha portato avanti. Stiamo informando la cittadinanza per ciò che accadrà domenica. Nei prossimi giorni completeremo le operazioni in vista di domenica”.