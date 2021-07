Sos Pediatria, il Moscati va in soccorso del Frangipane A partire dal primo agosto un pediatra della Città Ospedaliera andrà in servizio a tempo pieno

La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” scende nuovamente in campo per offrire un ulteriore contributo all’Asl Avellino affinché l’attività assistenziale dell’Unità operativa di Pediatria del presidio ospedaliero “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino possa svolgersi regolarmente.

Dopo aver già sottoscritto, nel giugno scorso, una convenzione che prevede, per i mesi di luglio e agosto, la copertura di 10 turni di 12 ore per ciascun mese da parte di specialisti pediatri dell’Azienda “Moscati” e aver anche riscontrato la disponibilità dei medici a rivedere il loro piano ferie garantendo all’Asl un impegno lavorativo anche superiore a quello concordato (nel mese in corso sono stati già svolti 15 turni e ne sono stati programmati altri 3), a partire dal primo agosto un pediatra dell’Azienda “Moscati” andrà a volgere servizio a tempo pieno e determinato all’ospedale “Frangipane”.

Servendosi dell’istituto del comando, che prevede che un dipendente titolare di ruolo presso una pubblica amministrazione possa essere temporaneamente assegnato a prestare servizio presso altra amministrazione o altro ente, la Direzione del “Moscati”, dopo avere acquisito il consenso al momentaneo distacco di un dirigente pediatra, ha dato l’okay per la sua assegnazione, per un periodo di otto mesi, all’Azienda Sanitaria. Inoltre, per sopperire all’assenza temporanea dello specialista e scongiurare l’eventuale rischio di avere problemi di copertura di turni all’interno del reparto di Pediatria della Città ospedaliera, il management del “Moscati” ha già avviato le procedure per l’assunzione a tempo determinato di uno specialista della stessa branca, attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito ed espletato qualche mese fa per l’assunzione di pediatri neonatologi.

