Vaccini, effetto Green Pass: assalto ai Camper della Salute 500 somministrazioni sabato, quasi 200 ieri

Sarà l'effetto green pass obbligatorio sta di fatto che ad Avellino ora è corsa al vaccino. Dopo le quasi 500 somministrazioni di sabato, anche ieri il Camper della salute è stato preso d’assalto dagli avellinesi. 186 le dosi inoculate nel piazzale del campus scolastico di via Morelli e Silvati allestito per il bomba day. 2775 le somministrazioni in tutti i centri vaccinali, così suddivise:

184 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

95 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

146 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

404 presso il Centro Vaccinale di Avellino

153 presso il Centro Vaccinale di Montoro

225 presso il Centro Vaccinale di Solofra

210 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

120 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

68 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

170 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

81 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

238 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

82 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

121 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

64 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

128 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

100 presso il Centro Vaccinale di Lioni

186 presso i Camper della salute

E oggi riprende il tour. Il Camper sarà di nuovo nel capoluogo lungo il Corso Vittorio Emanuele dalle 14 alle 19. I ntanto al Moscati sono 4 i pazienti covid ricoverati di cui 2 in terapia intensiva. In calo il contagio: ieri 7 positivi su 548 tamponi processati.