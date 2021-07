Tunnel, dopo la bomba non ci sono più alibi A quanto pare l'ordigno ne ostacolava la conclusione dei lavori

Dopo la rimozione dell'ordigno bellico ritrovato nel greto del torrente Fenestrelle, il sindaco di Avellino Gianluca Festa guarda già avanti e ora il "caso tunnel" non ha più alibi. “Nei tempi previsti, e addirittura con un po’ di anticipo, abbiamo fatto brillare questo ordigno e ci siamo liberati di un’incombenza che aveva anche impedito la conclusione dei lavori del tunnel”, sono state le parole di Festa. A quanto pare la bomba, che insisteva proprio a pochi metri dall'uscita del sottopasso di via San Leonardo, ostacolava il termine dell'opera. A questo punto l'apertura non è più rinviabile, l'impasse che dura ormai da anni dovrà sbloccarsi.