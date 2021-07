Il camper dei vaccini non si ferma: mercoledì tappa a Via De Concilii Verrà somministrato Pfizer o Moderna

Mercoledì 28 luglio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 sarà presente ad Avellino in Via De Conciliis il Camper della Salute dell’Asl di Avellino per la vaccinazione anti-Covid 19. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno accedere alla vaccinazione (vaccino Pfizer o Moderna) senza bisogno di prenotazione, anche se non iscritti sulla piattaforma regionale, fino ad esaurimento dell’orario.