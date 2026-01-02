Avellino: Reale per la difesa. Prime ufficialità in uscita De Cristofaro al Latina, Marchisano al Giugliano, D'Angelo ceduto a titolo definitivo

Lupi con la Sampdoria nel mirino dalle prossime ore: l'Avellino riprenderà la preparazione e anche il mese di gennaio sarà contraddistinto dalle porte chiuse per gli allenamenti al "Partenio-Lombardi". Si prosegue nel segno della ricerca della massima concentrazione sin dalla prima seduta settimanale lavorando lontano da occhi indiscreti. Sottotraccia corre l'attività della dirigenza, in particolar modo del direttore sportivo Mario Aiello. Per la difesa c'è l'ingresso di Filippo Reale, rientrante alla Roma dopo i 6 mesi in prestito alla Juve Stabia e pronto per il club biancoverde. Il centrale classe 2006, protagonista nella Primavera giallorossa negli anni scorsi, abile anche nel ruolo di terzino sinistro, è stato impiegato solo per il 9 per cento dei minuti giocati dalle vespe fin qui e va a caccia di continuità per la seconda parte della stagione. Nel frattempo, è ufficiale la cessione in prestito di Matteo Marchisano al Giugliano. Fari sulla mediana dove nella prima parte di stagione è mancato il vero mediano incontrista/interditore. Il profilo in cima alla lista nelle idee del club è sempre quello di Coli Saco, di proprietà del Napoli, in prestito all'Yverdon in Svizzera dalla scorsa estate. Ufficiale la cessione a titolo definitivo di Sonny D'Angelo al Latina e il prestito di Antonio De Cristofaro al club pontino.

I comunicati del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Giugliano Calcio 1928, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Marchisano. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Latina Calcio 1932, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio De Cristofaro. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Latina Calcio 1932 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".