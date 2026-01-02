Aiello del Sabato: le prossime attività dedicate al sociale organizzate dal Cif Grande impegno a favore delle vittime di violenza assistita

Tombolata dedicata ai bambini, programmata per domani 3 gennaio alle ore 16,30 nella biblioteca comunale di Aiello del Sabato.

Domenica 4 gennaio una serata solidale dedicata alle vittime di violenza assistita, promossa dalla Unicef in collaborazione con Cisl Irpinia Sannio, presso il ristorante pizzeria Paradise ad Aiello.

Ognuno di noi può fare nel suo piccolo qualcosa per abbracciare cause nobili, così dichiara la vice presidente del Cif Costantina Della Sala.

L’impegno a favore delle vittime di violenza assistita è un nostro grande cavallo di battaglia.

Una serata di solidarietà come quella del 4 gennaio ad Aiello del Sabato dimostra quanta umanità e sensibilità ci siano nel nostro territorio, e quanto possa essere importante ritrovarsi insieme per dare forza a chi vive o ha vissuto situazioni difficili".