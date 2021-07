"Cittadinanza onoraria ad Aiello. Sulla Dogana il Comune va avanti" Il sindaco Festa a margine delle celebrazioni di Sant'Anna si è soffermato anche sugli eventi estivi

Si è rinnovata la tradizionale Alzata del Pannetto al Duomo di Avellino in occasione della Festa di Sant’Anna e San Gioacchino, Emozionato il sindaco Festa che ha annunciato la cittadinanza onoraria al Vescovo Arturo Aiello.

“Il Vescovo per noi non ha rappresentato soltanto una figura religiosa, ma anche una vera e propria guida, specie in questi mesi di pandemia, da qui la scelta di conferirgli la cittadinanza onoraria”.

EVENTI ESTIVI. “Abbiamo già annunciato che, a causa delle restrizioni dovute al Covid, sarà un Ferragosto più sobrio. Teatro, musica, cinema, mostre d’arte e spazio anche per i più piccoli. Sarà comunque una bella estate che allieterà i nostri concittadini e renderà più bello il mese di agosto".

DOGANA. “Nonostante il parere dell'Anac siamo convinti di essere nel giusto per questo andremo avanti e faremo valere le nostre ragioni nelle sedi opportune, lo dico anche all'opposizione. Se ne facciano una ragione”.

TUNNEL. “Tra le tante opere incompiute c’è anche il tunnel. Dopo una notte buia c’è sempre la luce del giorno e anche noi, grazie al tunnel, faremo vedere la luce a questa città”.