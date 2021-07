Avellino, le giostre di ferragosto si trasferiscono all'ex Corea Il Comune ha dato l'ok all'allestimento del parco giochi tra Via degli Imbimbo e via Piave

Dopo due anni di assenza causa covid da domani il parco divertimenti che solitamente accompagna le festività estive in città apre ufficialmente i battenti. Non sarà a Campetto Santa Rita né davanti allo Stadio Partenio (dove è previsto lo spettacolo di fuochi pirotecnici), ma per la prima volta le giostre saranno collocate nel parcheggio dell'ex rione Corea, tra via Piave e via Imbimbo. Nell'ordinanza comunale firmata dal vice comandante della Polizia municipale, Domenico Sullo, si legge che tutti i pareri per la sicurezza e il rispetto delle prescrizioni Covid sono stati resi. Fino al 24 agosto il parco divertimenti allieterà le serate estive, dunque ben oltre le festività dell'Assunta, richiamando come ogni anno centinaia di famiglie con bambini e ragazzi da tutto l'hinterland.