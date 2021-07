Lotta al covid, dopo 8 mesi Elena torna a casa. Gioia e commozione a Gesualdo Il sindaco: siamo felici ed emozionati. L'intera comunità è in festa

Dopo aver sconfitto il covid c'è stata anche una lunga riabilitazione durata settimane, per la signora Elena di Gesualdo che oggi, finalmente, ha potuto fare ritorno a casa. L'attesa e buona notizia è arrivata oggi e la signora Elena dopo otto lunghi mesi di cure è tornata in paese, tra l'affetto dei suoi cari. La notizia della sua completa guarigione e riabilitazione ha rapidamente fatto il giro del paese. La comunità di Gesualdo è in festa. L'annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social del sindaco di Gesualdo, Edgardo Pesiri, che ha spiegato:

Con grande emozione salutiamo il ritorno a casa della Signora Elena dopo 8 lunghi mesi passati in lotta contro il Covid. E' una notizia che riempie tutti noi di una grandissima gioia. Alla Signora Elena, ai suoi figli e nipoti va l'abbraccio affettuoso dell'intera comunità".