Smog, ambientalisti all'attacco: "Sulle centraline Festa sbaglia" Otto associazioni chiedono una consulta del verde a Palazzo di Città

"La collaborazione tra associazioni e istituzioni funziona. La via maestra per il futuro di Avellino è il dialogo”.

Ad affermarlo sono le otto associazioni firmatarie dell’appello per l’istituzione di una consulta del verde a Palazzo di Città. Le associazioni Rami, Legambiente Avellino – L’Alveare, WWF Sannio, Movimento Verde, SOS Natura e VII Circoscrizione, Associazione Medici per l’Ambiente ISDE, Associazione Salviamo la nostra Valle del Sabato - Salviamo la nostra vita, hanno chiesto al sindaco Gianluca Festa la creazione di una commissione gratuita formata dalle associazioni ambientaliste per la cura del verde urbano.

“Troppi errori fatti negli anni scorsi sulla gestione del verde in città, è ora di cambiare passo con una rivoluzione green. È fondamentale curare gli alberi esistenti e pianificare al meglio gli interventi dei prossimi anni”.

Legambiente ha anche risposto a Festa sulle polemiche legate ai dati delle centraline Arpac. “Contestare i dati delle centraline, come ha fatto il sindaco, non serve, occorre piuttosto un piano per l’emergenza smog ad Avellino e nella valle del Sabato” - dichiara il presidente Antonio Di Gisi - Servono più investimenti sulla mobilità sostenibile”.

Anche dall'Arpac replicano a muso duro al primo cittadino. “Non si può prendersela con il medico se la diagnosi non è gradita; il nostro lavoro di monitoraggio è certificato a livello europeo. Se l’approccio è quello di contestare i dati allora si parte male”.